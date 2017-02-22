Загиблий під Авдіївкою рятувальник мав 2 вищі освіти і 3 державні нагороди

Відповідальний, врівноважений, принциповий, доброзичливий та завжди готовий прийти на допомогу - таким запам’ятають його друзі та колеги

Відважний рятувальник, підполковник Дмитро Тритейкін, який учора помер від поранення під Авдіївкою, мав 2 вищі освіти і 3 державні нагороди за службу у зоні АТО.

Дмитро Олександрович Тритейкін народився 7 серпня 1974 року в Авдіїці. Обравши професію рятувальника у 1995 році, він все своє життя присвятив служінню рідному місту. Тритейкін мав дві вищі освіти (Донбаська державна академія будівництва й архітектури, рік закінчення - 2001, спеціальність - економіст.; Університет цивільного захисту України, рік закінчення - 2008, спеціальність - пожежна безпека, кваліфікація - інженер з пожежної безпеки), - повідомляють у ДСНС.

У 2002 - 2003 роках обіймав посаду інспектора служби державного пожежного нагляду та інженера служби держпожнагляду, а з 2011 по 2015 роки був начальником частини. У 2015 році очолив 15 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

У 2015 році за вагомий внесок у забезпечення цивільного захисту населення, старанність, наполегливість і високий професіоналізм проявлені під час виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО Дмитро Тритейкін отримав нагрудний знак "За відвагу в надзвичайній ситуації", а у 2016 році - орден "За мужність" ІІІ ступеня. Відповідно до указу президента України №27/2017 від 08.02.2017 "Про відзначення державними нагородами України", Дмитра Олександровича було відзначено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Відповідальний, врівноважений, принциповий, доброзичливий та завжди готовий прийти на допомогу - таким запам’ятають його друзі та колеги.

Нагадаємо, поранений під час обстрілу Авдіївки співробітник Держслужби з надзвичайних ситуацій Дмитро Тритейкін помер у лікарні.

Зазначимо, Російська Федерація 20 лютого 2014 року почала збройну агресію проти суверенної держави Україна. За три роки протистояння понад 9,8 тис. осіб загинули, близько 23 тис. були поранені, майже 1 млн 800 тис. стали вимушеними переселенцями.