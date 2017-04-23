Загиблий на Донбасі член місії ОБСЄ був громадянином США, – Хуг
Про це повідомив голова місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, пише "Громадське".
Ще двоє постраждалих – громадяни Німеччини та Чехії. Їх доправили в лікарню в Луганську.
Хуг уточнив, що в результаті вибуху постраждали два автомобіля місії, в яких знаходилося 6 спостерігачів. Обидва автомобілі були броньовані.
Він зазначив, що місце інциденту знаходиться близько до лінії розмежування.
Раніше Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підписала меморандум про заборону використання мін в цій частині бойових дій, додав Хуг.
Нагадаємо, у неділю, 23 квітня, в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. В результаті підриву один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.
Українська сторона засуджує усі форми постійного перешкоджання бойовиками роботі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.
Штаб АТО повідомив, що заяви представників ОРЛО щодо обстрілу Збройними Силами України місця підриву автомобіля СММ ОБСЄ не відповідають дійсності.
Село Пришиб Луганської області, де підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, бойовики контролюють з 2014 року.
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