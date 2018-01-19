Загиблий у Краматорську спостерігач ОБСЄ був громадянином Молдови

Віталій Зара служив у Сєвєродонецьку, Луганську і Кадіївці

Загиблий спостерігач СММ ОБСЄ в ДТП у Краматорську був громадянином Молдови.

Про це повідомляється на сторінці СММ ОБСЄ в соцмережі Facebook.

"Віталій Зара, громадянин Молдови, працював у Луганській моніторинговій групі з липня 2015 року. Він служив у Сєвєродонецьку, Луганську і Кадіївці", - зазначили на сторінці СММ ОБСЄ.

Як відомо, 18 січня 2018 року у Краматорську внаслідок ДТП загинув спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.