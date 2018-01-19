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Загиблий у Краматорську спостерігач ОБСЄ був громадянином Молдови
Віталій Зара служив у Сєвєродонецьку, Луганську і Кадіївці
Фото: picturedesk.com
Про це повідомляється на сторінці СММ ОБСЄ в соцмережі Facebook.
"Віталій Зара, громадянин Молдови, працював у Луганській моніторинговій групі з липня 2015 року. Він служив у Сєвєродонецьку, Луганську і Кадіївці", - зазначили на сторінці СММ ОБСЄ.
Як відомо, 18 січня 2018 року у Краматорську внаслідок ДТП загинув спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
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19 01 2018 20:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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