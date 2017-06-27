Убитий в Києві співробітник військової розвідки надавав докази агресії Росії проти України

Саме завдяки йому Україна обґрунтувала свою позицію в Гаазі про причетність Росії до збройної агресі

Загиблий сьогодні в Києві в результаті теракту співробітник ГУ розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал був командиром підрозділу глибинної розвідки і забезпечував докази причетності Росії до збройної агресії проти України.

"Це завдяки йому Україна обґрунтувала свою позицію в Гаазі про причетність Росії до збройної агресії, а перед цим надала всі такі задокументовані факти через дипломатичні канали і канали обміну розвідувальною інформацією з розвідувальними органами союзників", - повідомляє LB.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, Максим Шаповал безпосередньо брав участь не тільки в плануванні, а й у проведенні розвідувальних рейдів у глибокий тил окупованих територій.

"Унікальність розвідувальних операцій полягала в тому, що застосовувалися засоби документування російських окупаційних військ, їхніх переміщень, наявності сучасних зразків систем РЕБ і засобів ураження. У тому числі в такому вигляді, щоб це могло служити безумовним доказом збройної агресії Росії проти України, особливо в застосуванні штатних БТРГ і новітніх систем ураження, які виробляються тільки в Росії", - сказав він.

Крім того, окремі розвідувальні операції стосувалися своєчасного оповіщення про розгортання російської артилерії, в тому числі далекобійної, що значно знижувало втрати серед українських військових і мирного населення.

"Максима знищили вороги демонстративно, в тому числі як елемент залякування і як елемент інформаційної операції з дискредитації найвідданіших синів України", - вважає співрозмовник LB.ua.