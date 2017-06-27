Убитий в Києві співробітник військової розвідки надавав докази агресії Росії проти України
"Це завдяки йому Україна обґрунтувала свою позицію в Гаазі про причетність Росії до збройної агресії, а перед цим надала всі такі задокументовані факти через дипломатичні канали і канали обміну розвідувальною інформацією з розвідувальними органами союзників", - повідомляє LB.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
За словами джерела, Максим Шаповал безпосередньо брав участь не тільки в плануванні, а й у проведенні розвідувальних рейдів у глибокий тил окупованих територій.
"Унікальність розвідувальних операцій полягала в тому, що застосовувалися засоби документування російських окупаційних військ, їхніх переміщень, наявності сучасних зразків систем РЕБ і засобів ураження. У тому числі в такому вигляді, щоб це могло служити безумовним доказом збройної агресії Росії проти України, особливо в застосуванні штатних БТРГ і новітніх систем ураження, які виробляються тільки в Росії", - сказав він.
Крім того, окремі розвідувальні операції стосувалися своєчасного оповіщення про розгортання російської артилерії, в тому числі далекобійної, що значно знижувало втрати серед українських військових і мирного населення.
"Максима знищили вороги демонстративно, в тому числі як елемент залякування і як елемент інформаційної операції з дискредитації найвідданіших синів України", - вважає співрозмовник LB.ua.
Нагадаємо, вранці 27 червня на перехресті Солом'янської та Механізаторів у Києві вибухнув легковий автомобіль Mercedes. За кермом перебував начальник резерву ГУ розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. Він загинув на місці.
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