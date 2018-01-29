Загиблий у Сирії генерал РФ Асапов очолював армійський корпус бойовиків "ДНР", - Reuters

В межах російської спецоперації в Сирії генерал Асапов перебував під "підробленим іменем"

Російський генерал Валерій Асапов, який у вересні 2017 року загинув у Сирії, протягом року керував першим армійським корпусом бойовиків в окупованому Донецьку.

Про це йдеться в розслідуванні Reuters.

За даними агентства, Асапов мав громадянство Росії і підписував документи як "генерал Примаков". Водночас він був відомий за позивним "Туман".

Reuters з'ясувало, що в межах російської спецоперації в Сирії генерал Асапов перебував під "підробленим іменем".

"Фактично, Валерій Асапов був російським генералом, які працюють під прикриттям", - йдеться в розслідуванні.

П'ять бойовиків анонімно повідомили Reuters, що Асапов командував одним із підрозділів у самоназваній "ДНР".

Зокрема, двоє з них повідомили, що Асапов командував так званим "першим армійським корпусом" в окупованому Донецьку

Молодший брат Асапова - В'ячеслав - також підтвердив Reuters, що його брат воював на території України.

"Він був там. Протягом цілого року... Як він до цього ставився? Нормально, як і будь-який військовий", - повідомив Reuters брат Аспова через кілька днів після його смерті у вересні 2017 року.

Відповідаючи на запит про Асапова, у Кремлі порадили журналістам звернутись до міністерства оборони РФ. Там, у свою чергу, не відповіли на прохання дати коментар.

Троє бойовиків повідомили, що Асапов був першим генералом, якого підтримав їх лідер.

Також бойовики розповіли, що як і раніше, в окупованому Донбасі відбувається ротація російських генералів, які командують сепаратистами.

Нагадаємо, Асапов загинув 24 вересня 2017 року у Сирії внаслідок мінометного обстрілу. У 2016 році Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що Асапов командував бойовиками на Донеччині у 2015 році. Також Асапов є у базі сайту "Миротворець".