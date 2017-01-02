Загиблий в Авдіївці боєць АТО був викладачем університету в Чернівцях

Військовий був убитий ворогом близько 1 лютого

Український військовий, який загинув у боях під Авдіївкою 1 лютого, був викладачем Чернівецького національного університету.

Про це стало відомо із заяви колективу викладачів юридичного факульте Чернівецького університету на сторінці у Facebook кафедри Правосуддя.

"Висловлюємо глибоку скорботу з приводу загибелі 1 лютого 2017 року у боях під Авдіївкою викладача-професіонала юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Дергача Леоніда Валентиновича. Вічна пам'ять Герою", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що Леонід Дергач, який служив у 72-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ, був убитий ворогом близько 5:30 1 лютого.

Нагадаємо, що станом на 14:00 внаслідок бойових дій в Авдіївці загинули двоє українських військовослужбовців.

Раніше iPress.ua повідомляв, що за останню добу в зоні АТО загинув один військовий, 18 бійців отримали поранення.

Нагадаємо, бойовики у середу продовжили обстріли українських позицій в районі Авдіївки, в тому числі із заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 "Град".