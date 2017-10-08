У Казахстані внаслідок аварії навчального літака загинув українець
"Зараз ми володіємо більш точною інформацією. У нас вже є письмове підтвердження, що він, на жаль, українець", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу посольства.
За даними дипломатів, загиблий – Курченко С. П., 1970 року народження.
Відзначимо, що в результаті падіння навчального літака в Казахстані загинуло дві людини. За попередньою інформацією, інцидент стався сьогодні вранці під час виконання навчально-тренувального завдання. Літак Tecnam P2002 після зльоту впав на відстані 2 км від аеродрому Азем, який розташований в 43 км від Алмати. В результаті аварії загинули пілот-інструктор і курсант.
Раніше в прес-службі посольства заявляли, що загиблий льотчик був етнічним українцем і громадянином Казахстану.
Нагадаємо, через аварійну посадку невеликого літака на пляжі у Португалії загинули чоловік і дитина.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа