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Загиблий в під'їзді київської багатоповерхівки чоловік був екс-співробітником СБУ

Його застрелили з рушниці
Керівництво Національної поліції повідомило про особу вбитого пенсіонера напередодні у під’їзді власного будинку на Русанівці в Дніпровському районі Києва.
Загиблий в під Фото: kyiv.npu.gov.ua

Жертвою зловмисника виявився 62-річний чоловік – колишній співробітник Служби безпеки України. У спецслужбі загиблий працював водієм і звільнився з СБУ у 90-их роках. В подальшому він працював таксистом, а останні два роки – був без роботи. Про це на брифінгу 4 липня розповів керівник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко.

Оперативники встановили, що напередодні вбивства потерпілий домовився з незнайомцем про продаж мисливської рушниці. А вже через деякий час після зустрічі з потенційним покупцем пенсіонера з вогнепальними пораненнями знайшли сусіди в під'їзді будинку. При цьому зброї на місці злочину вже не було.

"З моменту, коли він вийшов із квартири, до часу отримання повідомлення про виявлення мертвого чоловіка, минуло трохи більше 10 хвилин", - відзначив Крищенко.

Рушниця була його власною. Загиблий володів нею легально і про торгівлю зброєю не йдеться, наголосив Крищенко.

Нагадаємо, 3 липня у Дніпровському районі Києва в під'їзді багатоповерхівки застрелили чоловіка.

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05 07 2017 06:10
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