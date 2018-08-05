Загиблий від вибуху в Києві журналіст підозрюється в замаху на вбивство
Про це йдеться у відповіді Слідчого управління Головного управління в м. Києві на запит ІМІ.
"Повідомляємо, що слідчим відділом Дарницького управління поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100020003808 від 27.04.2018 за частиною 2 статті 15, пунктом 5 частини 2 статті 115 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України за підозрою Кукси В. А. у замаху на вбивство гр. С., а також у незаконному поводженні з бойовими припасами", – повідомляється у відповіді поліції.
Нагадаємо, 27 квітня в Києві внаслідок вибуху гранати в машині загинув колишній журналіст Віталій Кукса.
У машині, крім самого Кукси, перебував ще один чоловік, за кермом автомобіля Chevrolet Lacetti був 24-річний Андрій Сіроштан. За повідомленнями ЗМІ, граната вибухнула з боку пасажирського сидіння. Кукса загинув на місці, Сіроштан з важкими травмами госпіталізований.
За цим фактом поліція Києва розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України. Згідно із попередніми висновками експертів, в Chevrolet, який рухався, вибухнула граната.
Віталій Кукса працював в українських виданнях, зокрема в "Дзеркалі тижня" і "Дні", був мобілізований, служив в АТО зв'язківцем. Згодом обіймав посаду начальника Управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ в Держспецзв'язку. На момент загибелі, як повідомляє ТСН, не працював.
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