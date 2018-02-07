Загинула відома журналістка і радіоведуча Юлія Рукавіцина

Прощання з нею відбудеться сьогодні, 2 червня

Відома українська журналістка і ведуча "Радіо Аристократи" Юлія Рукавіцина загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

У п'ятницю, 29 червня, у життєписі журналістки у Facebook з'явилося повідомлення: "Друзі, сьогодні вранці Юлашик загинула. Будь ласка, не телефонуйте мені. Коли буде інформація для друзів, я повідомлю. Костя".

Незабаром після цього почали з'являтися повідомлення зі словами співчуття у зв'язку зі смертю Рукавіциної. У коментарях її друзі і знайомі пишуть, що вона загинула внаслідок аварії - попередньо, заснула за кермом.

Прощання з нею відбудеться сьогодні, 2 червня в крематорії Байкового кладовища в Києві. Початок церемонії призначено на 15:30.

Зазначимо, Юлія Рукавіцина родом з Донецька. Починала свою кар'єру в медіа як радіожурналіст, але згодом працювала в декількох рекламних агентствах і у видавничому домі Perekhid Publishing House.

Крім цього, була автором креативу для величезної кількості українських і міжнародних брендів, співорганізатором фестивалю ARCHIKIDZ, викладачем журналістики.

Останнім місцем її роботи значиться радіо "Аристократи", де Рукавіцина вела програми "Діти – дітям" і "Недільний тато", а також створила подкаст "Занурення".

Нагадаємо, що вранці 19 червня помер український поет, державний і громадський діяч, перший голова Народного Руху України Іван Драч.