Захарченко доручив відкрити "представництво" "ДНР" у Франції, - Тимчук

Так зване "ДНР" готується відкрити свою "представницьку філію" у французькому Марселі.

""Міністерство закордонних справ ДНР" на виконання вказівки кураторів з ФСБ РФ і Захарченка, активізувало роботу по створенню т.зв. "Представництв республіки" в країнах ЄС", - написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Представництво" окупанти планують відкрити у Франції 1 вересня.

Нагадаємо, у квітні російське агентство "ТАСС" повідомило про відкриття "представництва ДНР" в Чехії. Як розповіла агентству так званий "консул" бойовиків Нелла Лискова, головна мета роботи цього "представництва" - поширення в Євросоюзі "правдивої інформації про поки невизнану країну".

Згодом МЗС України вручило посольству Чехії в Києві ноту з вимогою переглянути рішення влади міста Острави про реєстрацію "представництва ДНР".

В результаті, Чеський суд ухвалив рішення про початок процедури ліквідації так званого "представницького центру ДНР" на території країни.