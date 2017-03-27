Захарченко хоче заборонити Януковичу та Азарову в'їзд до "ДНР"
"Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова... давай внесемо цих людей у список нев'їзних у Донецьку народну республіку. З зрадниками нам робити нічого", - заявив Захарченко, звертаючись до спікера парламенту республіки" Денису Пушилину, - повідомляють "РИА Новости".
Він також додав, що як і раніше вважає Януковича президентом України, але зазначив, що в разі повернення в країну той повинен відправитися в Київ, а не в самопроголошені республіки.
"Янукович за фактом президент, тому що він не складав повноваження... але він утік із Києва, Київ має повернутися", - сказав Захарченко.
Раніше повідомляли, що ватажок терористичної "ДНР" Олександр Захарченко захватив розкішний особняк оліграха Ріната Ахметова і збирається в ньому жити.
Нагадаємо, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко у 2010 році проходив обстеження у Харківському обласному центрі медико-соціальної експертизи, де в нього виявили психічне захворювання.
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