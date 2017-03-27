Захарченко хоче заборонити Януковичу та Азарову в'їзд до "ДНР"

При цьому Захарченко, як і раніше, вважає Януковича президентом України

Глава самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко запропонував парламенту внести до списку осіб, яким заборонений в'їзд в ДНР, колишнього президента України Віктора Януковича, екс-прем'єра Миколи Азарова та інших політиків.

"Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова... давай внесемо цих людей у список нев'їзних у Донецьку народну республіку. З зрадниками нам робити нічого", - заявив Захарченко, звертаючись до спікера парламенту республіки" Денису Пушилину, - повідомляють "РИА Новости".

Він також додав, що як і раніше вважає Януковича президентом України, але зазначив, що в разі повернення в країну той повинен відправитися в Київ, а не в самопроголошені республіки.

"Янукович за фактом президент, тому що він не складав повноваження... але він утік із Києва, Київ має повернутися", - сказав Захарченко.