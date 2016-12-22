Захарченко і Плотницький - втомлені від війни люди, - Савченко
Виступаючи на прес-конференції в Берліні, вона назвала їх розумними людьми, які втомилися від війни.
"Я побачила людей передусім. Причому людей замучених, які так само втомилися від війни; які так само шкодують, що війна є; які зацьковані і через це лихі, які прекрасно розуміють, що не справдилися надії на Росію. Я зустріла там розумних людей, які дуже тверезо оцінюють ситуацію", - сказала Савченко.
"Вони не хочуть продовження війни. Точно так само, як не хочу продовження війни я. Просто не все можна зупинити в один момент", - заявила депутат.
Раніше Савченко заявляла, що лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами. Також, за її словами, вона в них "чорта не побачила".
Нагадаємо, Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
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