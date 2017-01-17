Захарченко і Плотницький готові співпрацювати з Савченко щодо обміну полоненими

Бойовики терористичних "ДНР" і "ЛНР" готові обговорювати з депутатом Верховної Ради України Надією Савченко коло питань, не обмежений процедурою обміну полоненими, і обіцяють забезпечити її безпеку в разі візиту на окуповану територію Донбасу.

"Якщо в Києві не хочуть працювати і хоч хтось висловлює бажання приїжджати і працювати, вирішувати питання щодо обміну полоненими, ми готові з такими людьми працювати. Якщо у Надії Вікторівни (Савченко, - ред.) є бажання обговорювати інші питання, ми готові гарантувати їй - і Олександр Володимирович (Захарченко, ватажок "ДНР", - ред.) і я - безпеку на нашій території. Головне, щоб ці питання вирішувалися", - заявив ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький на прес-конференції в анексованому Сімферополі, повідомляє "Інтерфакс".

Нагадаємо, депутат Верховної Ради Надія Савченко планує нові зустрічі з ватажками "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким і розраховує провести одну з них в Києві.