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Захарченко і Плотницький готові співпрацювати з Савченко щодо обміну полоненими

Напередодні ватажки незаконних збройних формувань прибули до анексованого Криму
Бойовики терористичних "ДНР" і "ЛНР" готові обговорювати з депутатом Верховної Ради України Надією Савченко коло питань, не обмежений процедурою обміну полоненими, і обіцяють забезпечити її безпеку в разі візиту на окуповану територію Донбасу.
Захарченко і Плотницький готові співпрацювати з Савченко щодо обміну полоненими Ігор Плотницький, Олександр Захарченко. Фото: publicist.in.ua

"Якщо в Києві не хочуть працювати і хоч хтось висловлює бажання приїжджати і працювати, вирішувати питання щодо обміну полоненими, ми готові з такими людьми працювати. Якщо у Надії Вікторівни (Савченко, - ред.) є бажання обговорювати інші питання, ми готові гарантувати їй - і Олександр Володимирович (Захарченко, ватажок "ДНР", - ред.) і я - безпеку на нашій території. Головне, щоб ці питання вирішувалися", - заявив ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький на прес-конференції в анексованому Сімферополі, повідомляє "Інтерфакс".

Нагадаємо, депутат Верховної Ради Надія Савченко планує нові зустрічі з ватажками "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким і розраховує провести одну з них в Києві.

 

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17 01 2017 16:02
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