Захарченко і Плотницький готові співпрацювати з Савченко щодо обміну полоненими
"Якщо в Києві не хочуть працювати і хоч хтось висловлює бажання приїжджати і працювати, вирішувати питання щодо обміну полоненими, ми готові з такими людьми працювати. Якщо у Надії Вікторівни (Савченко, - ред.) є бажання обговорювати інші питання, ми готові гарантувати їй - і Олександр Володимирович (Захарченко, ватажок "ДНР", - ред.) і я - безпеку на нашій території. Головне, щоб ці питання вирішувалися", - заявив ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький на прес-конференції в анексованому Сімферополі, повідомляє "Інтерфакс".
Нагадаємо, депутат Верховної Ради Надія Савченко планує нові зустрічі з ватажками "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким і розраховує провести одну з них в Києві.
Раніше Савченко заявляла, що лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами. Також, за її словами, вона в них "чорта не побачила".
Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти
влажность:
давление:
ветер: