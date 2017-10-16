Захарченко і Сурков у Ростові-на-Дону відкрили пам'ятник "героям Донбасу"
Урочисте відкриття пам'ятника, що отримав назву "Героям Донбасу" відбувалося в парку імені Островського і було приурочено до третього з'їзду організації "Союз добровольців Донбасу", повідомляє РІА "Новости".
На церемонії відкриття монумента були присутні глава самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко, помічник президента РФ Владислав Сурков, мер Ростова-на-Дону Віталій Кушнарьов.
Замовником пам'ятника є міжрегіональна громадська організація "Союз добровольців Донбасу". За словами виконуючого обов'язки керівника ростовського відділення організації Тимура Оккерта, пам'ятник встановлювався за рахунок позабюджетних коштів, на нього витратили трохи менше 1 млн рублів.
Висота пам'ятника становить 6,5 м, стела з квадратним підставою облицьована гранітними плитами, на ній встановлений хрест "Союзу добровольців Донбасу".
Фото: ria.ru
Влада Росії заперечує наявність своїх військових громадян на сході України, заявляючи, що за так звані "народні республіки" воюють виключно "добровольці", співчуваючі сепаратистам. Натомість міжнародні організації заявляють про наявність на Донбасі великої кількості російських військових.
Нагадаємо, військові експерти групи "Інформаційний спротив" показали, як змінювався формат і склад бандформувань на Донбасі.
На російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" зафіксовано збільшення кількості осіб у формі військового зразка, які перетинали кордон індивідуально або в групах в обох напрямках.
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