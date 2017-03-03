Захарченко оголосив "торговельну блокаду" Україні
Захарченко заявив, що "рубає всі зв'язки з Україною, з якою воюємо", - інформують РИА "Новости".
"Так, продавали вугілля, щоб отримувати гроші і платити зарплати тут, але тепер нехай перекривають все, мінують поля, закривають залізничні колії, ми навчилися жити в блокаді", - сказав ватажок терористів.
Захарченко додав, що відтепер "ДНР" орієнтуватиметься на Росію.
Нагадаємо, бойовики "ДНР" заявляють, що Україна припинить існувати як держава через 60 днів.
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
Раніше, співробітники Служби безпеки перехопили розмови очільника "ДНР" Олександра Захарченка з так званим "начальником управління внутрішньої і зовнішньої політики адміністрації" Дмитром Трапезниковим з приводу блокади ОРДЛО.
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