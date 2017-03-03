Захарченко оголосив "торговельну блокаду" Україні

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив про повний розрив всіх зв'язків з Україною.

Захарченко заявив, що "рубає всі зв'язки з Україною, з якою воюємо", - інформують РИА "Новости".

"Так, продавали вугілля, щоб отримувати гроші і платити зарплати тут, але тепер нехай перекривають все, мінують поля, закривають залізничні колії, ми навчилися жити в блокаді", - сказав ватажок терористів.

Захарченко додав, що відтепер "ДНР" орієнтуватиметься на Росію.

Нагадаємо, бойовики "ДНР" заявляють, що Україна припинить існувати як держава через 60 днів.