Захарченко стверджує, що Україна припинить існування через 60 днів
Про це в ефірі одного з російських каналів заявив ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко, - повідомляє "РБК-Україна".
Бойовик впевнений, що після того, як окупанти з Донбасу оголосили Україні ультиматум стосовно "націоналізації" підприємств на окупованих територіях, які знаходяться під українською юрисдикцією, Україна тепер перебуває за межею економічного виживання.
"Зараз пішов відлік. Кожен день - це той цвях, що забивається в кришку труни країни, яка називалася раніше Україна. Максимум 60 днів – і держава практично перестане існувати", - наголосив Захарченко.
Він також зауважив, що терористи хочуть, щоб ситуація у зоні АТО загострилась якнайшвидше.
"Вже хочеться, щоб загострення швидше почалося, щоб швидше закінчилося. Щоб нас потім не звинувачували, що ми перші почали", – підсумував Захарченко.
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
Раніше, співробітники Служби безпеки перехопили розмови очільника "ДНР" Олександра Захарченка з так званим "начальником управління внутрішньої і зовнішньої політики адміністрації" Дмитром Трапезниковим з приводу блокади ОРДЛО.
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