Захарченко стверджує, що Україна припинить існування через 60 днів

Бойовики "ДНР" заявляють, що Україна припинить існувати як держава через 60 днів.

Про це в ефірі одного з російських каналів заявив ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко, - повідомляє "РБК-Україна".

Бойовик впевнений, що після того, як окупанти з Донбасу оголосили Україні ультиматум стосовно "націоналізації" підприємств на окупованих територіях, які знаходяться під українською юрисдикцією, Україна тепер перебуває за межею економічного виживання.

"Зараз пішов відлік. Кожен день - це той цвях, що забивається в кришку труни країни, яка називалася раніше Україна. Максимум 60 днів – і держава практично перестане існувати", - наголосив Захарченко.

Він також зауважив, що терористи хочуть, щоб ситуація у зоні АТО загострилась якнайшвидше.

"Вже хочеться, щоб загострення швидше почалося, щоб швидше закінчилося. Щоб нас потім не звинувачували, що ми перші почали", – підсумував Захарченко.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".