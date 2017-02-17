Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Захарченко виявився пацієнтом психлікарні, - ЗМІ

У довідці зазначається, що дії хворого Захарченка "несуть загрозу оточенню"
Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко у 2010 році проходив обстеження у Харківському обласному центрі медико-соціальної експертизи, де в нього виявили психічне захворювання.
Захарченко виявився пацієнтом психлікарні, - ЗМІ Олександр Захарченко. Фото: obozrevatel

Тоді йому була офіційно присвоєна II група інвалідності, повідомляє білоруське видання by24.org.

Захарченку призначили лікування в стаціонарі Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3, на адресу якої й був спрямований відповідний документ. У довідці зазначається, що дії хворого Захарченка "несуть загрозу оточенню".

Офіційного підтвердження достовірності цього документа поки що немає. Проте з біографії самого Захарченка відомо, що він, будучи уродженцем Донецької області, у зазначений період перебував саме в Харкові. При цьому кілька років немов "вирізані" з біографії. У 2013 році, саме після проблем з психіатрами, Захарченко знову засвітився в ЗМІ - вже як активіст харківської проросійської організації "Оплот".

Незабаром Захарченка відправили з Харкова в Донецьк - очолювати місцеву філію "Оплоту". Там він вже до листопада 2014 року "доріс" до глави "Донецької народної республіки".

Тим часом OdessaUnews у своєму Twitter повідомляє, що "ватажок бойовиків О. Захарченко з 2010 року інвалід з діагнозом "незворотні психічні розлади".

 

 

 

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про затримання з метою приводу в суд і взяття під варту ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 02 2017 09:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat