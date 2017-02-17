Захарченко виявився пацієнтом психлікарні, - ЗМІ

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко у 2010 році проходив обстеження у Харківському обласному центрі медико-соціальної експертизи, де в нього виявили психічне захворювання.

Тоді йому була офіційно присвоєна II група інвалідності, повідомляє білоруське видання by24.org.

Захарченку призначили лікування в стаціонарі Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3, на адресу якої й був спрямований відповідний документ. У довідці зазначається, що дії хворого Захарченка "несуть загрозу оточенню".

Офіційного підтвердження достовірності цього документа поки що немає. Проте з біографії самого Захарченка відомо, що він, будучи уродженцем Донецької області, у зазначений період перебував саме в Харкові. При цьому кілька років немов "вирізані" з біографії. У 2013 році, саме після проблем з психіатрами, Захарченко знову засвітився в ЗМІ - вже як активіст харківської проросійської організації "Оплот".

Незабаром Захарченка відправили з Харкова в Донецьк - очолювати місцеву філію "Оплоту". Там він вже до листопада 2014 року "доріс" до глави "Донецької народної республіки".

Тим часом OdessaUnews у своєму Twitter повідомляє, що "ватажок бойовиків О. Захарченко з 2010 року інвалід з діагнозом "незворотні психічні розлади".

Главарь боевиков А. Захарченко с 2010 года инвалид с диагнозом «необратимые психические расстройства»#ОРДЛО pic.twitter.com/vG8lpXlIve — OdessaNews (@OdessaUnews) 15 лютого 2017 р.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про затримання з метою приводу в суд і взяття під варту ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка.