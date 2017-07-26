Захарченко забрав назад свої слова про створення "Малоросії"

Ватажок "ДНР" заявив, що не створював нової "держави", а лише запропонував дискусію

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що рішення щодо створення держави "Малоросія" не ухвалені.

Про це повідомляє сепаратистський сайт "ДАН".

"Ми не створювали нової держави, ми запропонували дискусію і зробили свою пропозицію", - сказав Захарченко.

Він також заявив, що за тиждень отримав на цю тему "величезну кількість відгуків, зауважень, пропозицій від небайдужих людей з усієї України".

За словами Захарченка, ідея створення нової "держави" отримала неоднозначні відгуки з приводу розташування столиці, символіки, а також складу, формату і місця проведення "легітимних установчих зборів з представниками областей України".

Нагадаємо, що 18 липня ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив про заснування нової держави "Малоросія" зі столицею в Донецьку.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи заяву ватажка бойовиків, зазначив, що Захарченко не є самостійною політичною фігурою, а лише маріонеткою, яка транслює позицію Кремля.

У Кремлі відповіли, що слова Захарченка про "Малоросію" є його особистою ініціативою.

Натомість терористична організація "ЛНР" на своєму інформаційному ресурсі спростувала заяву ватажка "ДНР" Олександр Захарченка про створення "держави Малоросія".

Один з керівників "ЛНР" Володимир Дегтяренко заявив, що представники організації не брали участі в засіданні в Донецьку, де виступав Захарченко.

В Кремлі також заявили, що заява була для них "неочікуваною".