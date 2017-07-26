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Захарченко забрав назад свої слова про створення "Малоросії"

Ватажок "ДНР" заявив, що не створював нової "держави", а лише запропонував дискусію
Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що рішення щодо створення держави "Малоросія" не ухвалені.
Захарченко забрав назад свої слова про створення "Малоросії" Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє сепаратистський сайт "ДАН".

"Ми не створювали нової держави, ми запропонували дискусію і зробили свою пропозицію", - сказав Захарченко.

Він також заявив, що за тиждень отримав на цю тему "величезну кількість відгуків, зауважень, пропозицій від небайдужих людей з усієї України".

За словами Захарченка, ідея створення нової "держави" отримала неоднозначні відгуки з приводу розташування столиці, символіки, а також складу, формату і місця проведення "легітимних установчих зборів з представниками областей України".

Нагадаємо, що 18 липня ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив про заснування нової держави "Малоросія" зі столицею в Донецьку.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи заяву ватажка бойовиків, зазначив, що Захарченко не є самостійною політичною фігурою, а лише маріонеткою, яка транслює позицію Кремля.

У Кремлі відповіли, що слова Захарченка про "Малоросію" є його особистою ініціативою.

Натомість терористична організація "ЛНР" на своєму інформаційному ресурсі спростувала заяву ватажка "ДНР" Олександр Захарченка про створення "держави Малоросія".

Один з керівників "ЛНР" Володимир Дегтяренко заявив, що представники організації не брали участі в засіданні в Донецьку, де виступав Захарченко.

В Кремлі також заявили, що заява була для них "неочікуваною".

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КОМЕНТАРІ (1) +

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  • Ronald Reygan26 липня 2017 21:24
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