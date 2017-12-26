Захарченко заявляє, що "помилував" українців заручників для обміну

Передбачається, що обмін відбудеться за формулою "306 на 74"

Ватажок незаконного збройного формування "ДНР" Олександр Захарченко заявив, про "помилування" українських заручників, яких планують обміняти 27 грудня.

"Сьогодні я підписав указ про помилування тих людей, яких завтра будемо міняти", – заявив Захарченко, повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Він також додав, що за попередніми домовленостями процедура обміну полоненими відбудеться в середу о 13:00.

Місце проведення обміну поки тримається в таємниці.

Напередодні ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.