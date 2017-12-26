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Захарченко заявляє, що "помилував" українців заручників для обміну

Передбачається, що обмін відбудеться за формулою "306 на 74"
Ватажок незаконного збройного формування "ДНР" Олександр Захарченко заявив, про "помилування" українських заручників, яких планують обміняти 27 грудня.
Захарченко заявляє, що "помилував" українців заручників для обміну Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні я підписав указ про помилування тих людей, яких завтра будемо міняти", – заявив Захарченко,  повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Він також додав, що за попередніми домовленостями процедура обміну полоненими відбудеться в середу о 13:00.

Місце проведення обміну поки тримається в таємниці.

Напередодні ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

Наприкінці минулого місяця представники України у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та представники самоназваних "ЛНР" і "ДНР" підтвердили готовність сторін виконати обмін утримуваними до новорічних та різдвяних свят.

Зазначимо, обмін полоненими на Донбасі планується провести у два етапи. На першому етапі Україна планує передати бойовикам 306 затриманих або засуджених людей в обмін на 74 заручників на окупованому Донбасі.

 

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26 12 2017 16:40
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