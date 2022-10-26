НОВИНИГлава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вважає, що війна змінила обставини щодо членства України в НАТО і зараз його не слід виключати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Захід більше не має виключати можливість вступу України в НАТО – ексрадник Меркель
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє RND.
Говорячи про можливе членство України в НАТО, Гойсген зазначив, що колишня канцлерка Ангела Меркель наклала вето на вступ України на саміті 2008 року.
Однак, за словами Гойсгена, який багато років був радником Меркель із зовнішньої політики, нині ситуація змінилася через порушення путіним міжнародного права. "Ми маємо подумати про те, які гарантії можемо дати Україні… Але я думаю, що ми більше не повинні виключати членство України в НАТО", – сказав Крістоф Гойсген.
Раніше повідомлялось, що Німеччина збирається провести навчання п'яти тисяч українських військових.
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26 10 2022 19:43 МЕДІА
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