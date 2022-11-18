Захід не має диктувати Україні умови миру, - голова МЗС Чехії.

Західні прихильники України "не повинні диктувати" Києву умови миру та визнавати, що країна фактично воює проти росії, щоб захистити всю Європу, заявив міністр закордонних справ Чехії під час поїздки до Лондона

Західні прихильники України "не повинні диктувати" Києву умови миру та визнавати, що країна фактично воює проти росії, щоб захистити всю Європу, заявив міністр закордонних справ Чехії під час поїздки до Лондона. Ян Ліпавскі каже, що західні покровителі мають визнати, що Україна воює проти росії, щоб захистити всю Європу, передає The Guardian

Ян Ліпавскі, чия країна головує в ЄС, також звинуватив росію в тому, що у вівторок у Польщі випадково впала ракета ППО, оскільки росія завдала удару по Україні понад сотнею ракет.

«Ми не маємо бути в становищі, коли ми диктуємо Україні інші умови світу, якщо вони борються за власне виживання», — сказав Липавський, відповідаючи на запитання, чи розумно для України вимагати відновлення до 2014 року кордону.

На кону, додав міністр, стоять принципи ООН щодо територіальної цілісності та міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах. "путін хоче зруйнувати принцип, згідно з яким кордони держав не змінюються грубою силою", - заявив він.