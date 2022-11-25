Західні компанії допомагають скеровувати ракети рф в Україну – ГУР

ГУР дорікнуло низці західних виробників електроніки в тому, що ті через свою непродуману політику стали, самі того не бажаючи, причетними до російських ракетних атак по Україні.

В Головному управлінні розвідки міноборони України заявили, що низка західних компаній і надалі виробляють сумісні з ГЛОНАСС мікрочипи, що застосовуються у дронах та крилатих ракетах, які росія запускає по території України.

ГУР дорікнуло низці західних виробників електроніки в тому, що ті через свою непродуману політику стали, самі того не бажаючи, причетними до російських ракетних атак по Україні. Як зазначається в у повідомленні, це спричинює сумісність їхніх виробів з російською навігаційною системою ГЛОНАСС.

"Для управління ракетами росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС було створено в 1982 році на замовлення міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста", - йдеться у повідомленні.