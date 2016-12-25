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Захоплення лівійського літака: викрадачам загрожує довічний термін на Мальті

Над зловмисниками розпочався суд на Мальті
Викрадачів літака лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways загрожує довічний термін.
Захоплення лівійського літака: викрадачам загрожує довічний термін на Мальті Фото: eurointegration.com.ua

Над зловмисниками розпочався суд на Мальті. В зал суду обвинувачені Мусса Саха і Ахмед Алі були доставлені під охороною поліції в шоломах, бронежилетах і з автоматами.

Викрадачі заявили, що невинні у викраденні літака та інших пред'явлених звинуваченнях, повідомляє газета Times Of Malta.

Крім викрадення літака, Саху і Алі пред'явлені звинувачення в незаконному володінні імітацією зброї, загрозу насильства, насильство на борту літака, утриманні людину проти його волі і спробі порушити економічну стабільність країни.

Обвинувачені на допитах відповідати на запитання відмовилися, причину викрадення літака не назвали.

Раніше злочинці, які захопили лівійскій літак Afriqiyah Airways A320, погодилися відпустити пасажирів а потім і самі здалися.

Нагадаємо, літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways захоплено викрадачами. Авіалайнер, що здійснював переліт за внутрішнім маршрутом, приземлився в аеропорту Мальти. На борту перебуває 118 осіб. Злочинці вимагають звільнення Саїфа аль-Іслама Каддафі, другого сина Муаммара Каддафі.

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25 12 2016 18:17
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