Захоплення лівійського літака: викрадачам загрожує довічний термін на Мальті
Над зловмисниками розпочався суд на Мальті. В зал суду обвинувачені Мусса Саха і Ахмед Алі були доставлені під охороною поліції в шоломах, бронежилетах і з автоматами.
Викрадачі заявили, що невинні у викраденні літака та інших пред'явлених звинуваченнях, повідомляє газета Times Of Malta.
Крім викрадення літака, Саху і Алі пред'явлені звинувачення в незаконному володінні імітацією зброї, загрозу насильства, насильство на борту літака, утриманні людину проти його волі і спробі порушити економічну стабільність країни.
Обвинувачені на допитах відповідати на запитання відмовилися, причину викрадення літака не назвали.
Раніше злочинці, які захопили лівійскій літак Afriqiyah Airways A320, погодилися відпустити пасажирів а потім і самі здалися.
Нагадаємо, літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways захоплено викрадачами. Авіалайнер, що здійснював переліт за внутрішнім маршрутом, приземлився в аеропорту Мальти. На борту перебуває 118 осіб. Злочинці вимагають звільнення Саїфа аль-Іслама Каддафі, другого сина Муаммара Каддафі.
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