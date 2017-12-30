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Захоплення заручників на пошті в Харкові: порушнику світить до 15 років

Поліція відкрила кримінальне провадження
За фактом подій у Харкові, де невідомий захопив відділення "Укрпошти" та взяв у заручники відвідувачів, відкрито кримінальне провадження.
Захоплення заручників на пошті в Харкові: порушнику світить до 15 років Фото: facebook.com/police.kharkov

Слідче управління ГУ Нацполіції у Харківській області розпочало досудове розслідування за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

"Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України", – заявили в поліції.

Згідно з санкцією статті чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харкові на вул. Шевченка біля ТЦ "Рост" близько 15 години чоловік захопив відділення "Укрпошти". Зловмисник заявив, що на ньому прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати. За попередньою інформацією, в заручниках у чоловіка знаходилися 11 осіб: 9 дорослих та двоє дітей. Зловмисник не проявляв агресії та спілкувався з переговорниками.

Згодом трьох жінок і двох дітей вдалося звільнити. Звільнений хлопчик розповів про перебування в заручниках.

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30 12 2017 20:00
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