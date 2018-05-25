Захоплення заручників на "Укрпошті" в Харкові: суд продовжив арешт обвинуваченого Безуха

Про це розповіла прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, повідомляє "Укрінформ".

"На засіданні з питання захоплення пошти обвинуваченому Безуху продовжили тримання під вартою, тобто, у СІЗО, ще на два місяці", – зазначила Дубовик.

За її словами, обвинувачений скаржився на стан здоров'я, але "медики, які приїхали на виклик, зафіксували в обвинуваченого хороший фізичний стан".

Наступне засідання суду заплановано на 19 червня, о 14:00.

Нагадаємо, 30 грудня 2017 року близько 15:00 чоловік увійшов у відділення Харківської дирекції "Укрпошти", де перебували співробітники "Укрпошти" і відвідувачі, зокрема, діти, і заблокував вихід. Чоловік був у масці, мав при собі предмет, схожий на пістолет, і ніж. Він сказав, що в нього є вибухівка і погрожував привести її в дію.

Поліція оточила відділення зв'язку, на місце прибули вибухотехніки і перемовники. Близько 20:30 усіх заручників звільнили.

31 грудня Київський райсуд обрав запобіжний захід для чоловіка: два місяці досудового слідства під вартою, тобто, в СІЗО, без застави.

У суді мати підозрюваного Безуха розповіла, що він психічно неврівноважений. За словами заручників, Безух оголосив їм, що в нього рак мозку. У суді Безух не пояснив свого вчинку.

3 січня 2018 року в Харкові за наказом МВС за допомогу поліції у затриманні небезпечного злочинця, який захопив відділення зв'язку, нагородили наручними годинами чотирьох громадян, які були заручниками. Нагрудні знаки "За відвагу в службі" вручили поліцейським-учасникам спецоперації.

16 квітня в Київському райсуді Харкова підозрюваний у захопленні заручників 30 грудня 2017 року в приміщенні пошти заявив, що він – син бога і просив відпустити його. За даними прокуратури, стаціонарна психологічна експертиза показала, що Безух абсолютно осудний і заходів примусового медичного характеру не потребує.