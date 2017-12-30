Захоплення заручників у Харкові: особу нападника встановили, його обстежують на адекватність

Поліція встановила особу чоловіка, який захопив заручників у харківському відділенні "Укрпошти".

Ним виявився раніше судимий харків'янин 1977 року народження, повідомили в поліції Харківської області. З урахуванням небезпеки, яка склалася щодо заручників, було ухвалено рішення штурмувати захоплену будівлю.

"Завдяки професійним та злагодженим діям усіх підрозділів силових структур регіону, а також допомозі однієї із заручниць, спецоперація пройшла успішно та без людських втрат. Чоловіка, що загрожував підірвати відділення "Укрпошти" разом із заручниками, було затримано. Його особу вже встановлено, це харків’янин 1977 року народження, раніше судимий за різними статтями Кримінального кодексу", – розповіли правоохоронці.

За даними відомства, слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 147 КК (захоплення заручників).

Прокурор Харківської області Юрій Данильченко повідомив, що зараз чоловік затриманий на три доби. Прокуратура проситиме суд обрати запобіжним заходом утримання під вартою. За його словами, складно визначити адекватність затриманого.

"З ним працювали професійні переговорники, запросили батька і друга дитинства. Ми не розуміли, чи серйозна загроза вибуху, оскільки візуально ми бачили, що на ньому щось знаходиться, можливо, вибуховий пристрій. У зв'язку з цим силовий варіант не застосовувався", – додав прокурор.

Що стосується подробиць звільнення заручників, то, за його словами, одна з жінок, яка залишалася в приміщенні, відкрила двері, після чого спецназ потрапив всередину.



Фото: facebook.com/pg/police.kharkov



Фото: facebook.com/pg/police.kharkov

"Переговорники відмінно провели роботу, але чоловік перебував у неадекватному стані. Сьогодні беремо біологічні зразки, щоб зрозуміти, в якому стані він був. На місці вживав спиртні напої", – сказав начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Олег Бех.

За його словами, після встановлення особи зловмисника, правоохоронці провели обшук в місці його проживання:

"В його кімнаті виявили речовину рослинного походження і пневматичний пістолет. Все зафіксовано і передано не експертизу".

Нагадаємо, в Харкові на вул. Шевченка біля ТЦ "Рост" близько 15 години чоловік захопив відділення "Укрпошти". Зловмисник заявив, що на ньому прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати. За попередньою інформацією, в заручниках у чоловіка знаходилися 11 осіб: 9 дорослих та двоє дітей. Зловмисник не проявляв агресії та спілкувався з переговорниками.

Згодом трьох жінок і двох дітей вдалося звільнити. Звільнений хлопчик розповів про перебування в заручниках.

Незабаром вдалося звільнити всіх заручників, зловмисника затримали.

За фактом подій відкрито кримінальне провадження.