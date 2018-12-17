Захоплених моряків захищають 34 адвокати: поки вони працюють на благодійних засадах

Захоплених Росією 24 українських моряків захищатимуть 34 адвокати. Поки захисники змогли зустрітися лише з 11-ма у СІЗО Москви. Водночас всіх українців змогли відвідати консули.

"До групи адвокатів увійшли кримські та московські захисники. Для того, аби серед них не було російських "кротів", усі вони були перевірені та погоджені", - повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, до 1 січня адвокати працюватимуть на благодійних засадах, а з нового року МЗС України укладе з усіма договори. Послуги захисників повністю оплачуватиме держава.

По вісьмох моряках в РФ вже розпочали слідчі дії. До інших 13-х утримуваних Росія поки не дає згоди на зустріч з адвокатами.

Омбудсмен також закликала громадськість писати морякам листи — адресу розмістять на сайті уповноваженої.