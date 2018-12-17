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Захоплених моряків захищають 34 адвокати: поки вони працюють на благодійних засадах

З нового року послуги захисників повністю оплачуватиме держава
Захоплених Росією 24 українських моряків захищатимуть 34 адвокати. Поки захисники змогли зустрітися лише з 11-ма у СІЗО Москви. Водночас всіх українців змогли відвідати консули.
Захоплених моряків захищають 34 адвокати: поки вони працюють на благодійних засадах Фото: соцмережі

"До групи адвокатів увійшли кримські та московські захисники. Для того, аби серед них не було російських "кротів", усі вони були перевірені та погоджені", - повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, до 1 січня адвокати працюватимуть на благодійних засадах, а з нового року МЗС України укладе з усіма договори. Послуги захисників повністю оплачуватиме держава.

По вісьмох моряках в РФ вже розпочали слідчі дії. До інших 13-х утримуваних Росія поки не дає згоди на зустріч з адвокатами.

Омбудсмен також закликала громадськість писати морякам листи — адресу розмістять на сайті уповноваженої.

Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины". 

Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

 

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17 12 2018 14:53
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