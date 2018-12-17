Захоплених моряків захищають 34 адвокати: поки вони працюють на благодійних засадах
"До групи адвокатів увійшли кримські та московські захисники. Для того, аби серед них не було російських "кротів", усі вони були перевірені та погоджені", - повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
За її словами, до 1 січня адвокати працюватимуть на благодійних засадах, а з нового року МЗС України укладе з усіма договори. Послуги захисників повністю оплачуватиме держава.
По вісьмох моряках в РФ вже розпочали слідчі дії. До інших 13-х утримуваних Росія поки не дає згоди на зустріч з адвокатами.
Омбудсмен також закликала громадськість писати морякам листи — адресу розмістять на сайті уповноваженої.
Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".
Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."