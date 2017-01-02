Захоплений біля Авдіївки бойовик розповів, що отримав наказ взяти промзону, - ВІДЕО
Терорист на прізвисько "Голова" у 2014 році приєднався до бандформування "Восток", у 2016 році перейшов до іншого озброєного угруповання так званої "ДНР", повідомляє "Українська правда".
Він розповів, що в авдіївську промзону потрапив 27 грудня 2016 року у складі групи із семи осіб. Завдання отримував від командира взводу з позивним "Слон".
"29 січня 2017 року моїм керівництвом було поставлено задавдання перейти в наступ з метою захоплення авдіївської промзони. В результаті бою ми зазнали великих втрат, змушені були відступати", – розповідає бойовик.
"Під час відступу отримав осколкове поранення в голову і руку. Був взятий у полон військовослужбовцями Збройних сил України. Воював за "ДНР", тому що потрібні були гроші", – заявив він.
Нагадаємо, що в районі Авдіївської промзони вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії з метою захоплення позицій ЗСУ.
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