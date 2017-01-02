Захоплений біля Авдіївки бойовик розповів, що отримав наказ взяти промзону, - ВІДЕО

Бойовик розповів, що воював за "ДНР", тому що потрібні були гроші

Бойовик, якого сили АТО захопили 29 січня під час боїв біля Авдіївки, заявив, що отримав наказ захопити авдіївську промислову зону від своїх ватажків.

Терорист на прізвисько "Голова" у 2014 році приєднався до бандформування "Восток", у 2016 році перейшов до іншого озброєного угруповання так званої "ДНР", повідомляє "Українська правда".

Він розповів, що в авдіївську промзону потрапив 27 грудня 2016 року у складі групи із семи осіб. Завдання отримував від командира взводу з позивним "Слон".

"29 січня 2017 року моїм керівництвом було поставлено задавдання перейти в наступ з метою захоплення авдіївської промзони. В результаті бою ми зазнали великих втрат, змушені були відступати", – розповідає бойовик.

"Під час відступу отримав осколкове поранення в голову і руку. Був взятий у полон військовослужбовцями Збройних сил України. Воював за "ДНР", тому що потрібні були гроші", – заявив він.

Нагадаємо, що в районі Авдіївської промзони вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії з метою захоплення позицій ЗСУ.