Захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідпоріг у Запорізькій області

Захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідемічний поріг у Запорізькій області на 4,5%, в інших областях ситуація типова для цієї пори року - межі епідпорогу коливаються від -0,8% до -79,0%.

Згідно з інформаційним бюлетенем Центру грипу та ГРВІ Українського центру контролю і моніторингу захворюваності при Міністерстві охорони здоров'я, за період з 2 по 8 жовтня показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 359,7 осіб на 100 тис. населення, найвищий показник захворюваності зареєстровано в Київській області, найнижчий - у Луганській.

За звітний тиждень летальних випадків не зареєстровано, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що за даними Міністерства охорони здоров'я, в епідемічному сезоні захворюваності на грип і гострі респіраторні інфекції 2017/2018 в Україні очікують три штами грипу: "Гонконг", "Брисбен" і новий для України штам "Мічиган".

Додамо, що на початку року в Україні кількість хворих на грип сягнула позначки в три млн осіб. Більшість з них — діти до 17 років.