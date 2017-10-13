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Захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідпоріг у Запорізькій області

За звітний тиждень летальних випадків не зареєстровано
Захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідемічний поріг у Запорізькій області на 4,5%, в інших областях ситуація типова для цієї пори року - межі епідпорогу коливаються від -0,8% до -79,0%.
Захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідпоріг у Запорізькій області Фото: day.kiev.ua

Згідно з інформаційним бюлетенем Центру грипу та ГРВІ Українського центру контролю і моніторингу захворюваності при Міністерстві охорони здоров'я, за період з 2 по 8 жовтня показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 359,7 осіб на 100 тис. населення, найвищий показник захворюваності зареєстровано в Київській області, найнижчий - у Луганській.

За звітний тиждень летальних випадків не зареєстровано, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що за даними Міністерства охорони здоров'я, в епідемічному сезоні захворюваності на грип і гострі респіраторні інфекції 2017/2018 в Україні очікують три штами грипу: "Гонконг", "Брисбен" і новий для України штам "Мічиган".

Додамо, що на початку року в Україні кількість хворих на грип сягнула позначки в три млн осіб. Більшість з них — діти до 17 років.

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13 10 2017 19:16
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