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Захворюваність на кір в Україні наблизилася до показників довакцинального періоду 1968 року

На 100 тис. населення в Україні вже 600 хворих на кір
Показники захворюваності на кір в Україні сьогодні майже такі самі, які фіксували в довакцинальний період 1968 року.
Захворюваність на кір в Україні наблизилася до показників довакцинального періоду 1968 року Фото: Goodluz / Depositphotos

Про це сказав завідувач лабораторією Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського Ігор Маричев, пише "Укрінформ".

"У що може вилитися поширення кору в Україні важко передбачити. Можна лише констатувати, що на сьогодні захворюваність наближається до показників довакцинального періоду 1968 року. Це був час, коли в Україні ще не проводили вакцинацію. Сьогодні показник на 100 тис. населення - 600 хворих на кір, серед дітей до 17 років цей показник - 500 випадків на 100 тис. населення", - сказав Маричев. 

Він вважає, що Україна має вжити екстрених заходів у боротьбі з епідемією кору.

"У США 2017 року завдяки комп'ютерному моделювання були отримані дані, що зниження рівня охоплення щепленнями від кору згідно з Календарем щеплень на 5% призведе до триразового збільшення зареєстрованих випадків кору в країні. Це, своєю чергою, спричинить додаткові економічні витрати в розмірі 2,5 млн доларів. Ці дані показують, як важливо нині в Україні, не відкладаючи, вживати конкретних заходів щодо подолання складної епідеміологічної ситуації", - сказав Маричев.

Він додав, що ситуація з кором негативно впливає на міжнародний імідж України.

"Наша країна стає одним із джерел поширення кору не тільки в Європі, а й у світі. Кір з України завозиться в інші країни... Сьогодні в Україні  є вищою захворюваність на кір у три-чотири рази, ніж у всіх країнах Євросоюзу. Зокрема, за 2018 рік в Україні на кір захворіло понад 54 тисячі людей, а в країнах Євросоюзу - близько 12 700", - сказав Маричев.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я до кінця поточного тижня підготує документи для скликання спеціальної комісії, яка має розглянути необхідність оголошення епідемії кору в Україні.

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25 01 2019 18:18
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