Захисника Авдіївки церква нагородила медаллю

Цією медаллю церква каже "Дякую!" людям, які проявили героїзм та самопожертву у захисті Батьківщини

Командира роти 72-ої ОМБр Богдана Гарнагу нагородили медаллю "За жертовність і любов до України".

Відзнаку від Української православної церкви Київського Патріархату привіз на передову та вручив волонтер із Білої Церкви Сергій Григорьєв, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Цією медаллю церква каже "Дякую!" людям, які проявили героїзм та самопожертву у захисті Батьківщини на Донбасі. І Богдан є одним із таких людей", – наголосив волонтер.

Бойовий офіцер подякував за відзнаку та зауважив, що кожен із бійців, з якими він щодня пліч-о-пліч боронить рідну землю від ворога, достойний найвищих державних нагород.

"Я хочу, щоб вся Україна розуміла, що хлопці тут щодня ризикують своїм життям і роблять усе можливе задля перемоги. Вони справжні герої і заслуговують на повагу", – зазначив Богдан Гарнага.



Фото: facebook.com/ato.news

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