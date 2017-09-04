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Захисника Авдіївки церква нагородила медаллю

Цією медаллю церква каже "Дякую!" людям, які проявили героїзм та самопожертву у захисті Батьківщини
Командира роти 72-ої ОМБр Богдана Гарнагу нагородили медаллю "За жертовність і любов до України".
Захисника Авдіївки церква нагородила медаллю Фото: facebook.com/ato.news

Відзнаку від Української православної церкви Київського Патріархату привіз на передову та вручив волонтер із Білої Церкви Сергій Григорьєв, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Цією медаллю церква каже "Дякую!" людям, які проявили героїзм та самопожертву у захисті Батьківщини на Донбасі. І Богдан є одним із таких людей", – наголосив волонтер.

Бойовий офіцер подякував за відзнаку та зауважив, що кожен із бійців, з якими він щодня пліч-о-пліч боронить рідну землю від ворога, достойний найвищих державних нагород.

"Я хочу, щоб вся Україна розуміла, що хлопці тут щодня ризикують своїм життям і роблять усе можливе задля перемоги. Вони справжні герої і заслуговують на повагу", – зазначив Богдан Гарнага.


Фото: facebook.com/ato.news

Нагадаємо, шестеро представників військового з’єднання C4ISR Ukraine центру Збройних сил України перемогли в змаганнях ІТ-експертів НАТО "Enterprise Architecture Hackathon-2017".

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09 04 2017 23:10
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