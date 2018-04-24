Захисника Сущенка позбавили статусу адвоката

Російського адвоката Марка Фейгіна, який є захисником журналіста Укрінформу Романа Сущенка, позбавили статусу адвоката. Про таке рішення Адвокатської палати Москви Фейгін повідомив у Twitter. “Отже, мене позбавили статусу адвоката”, - написав він

Про таке рішення Адвокатської палати Москви Фейгін повідомив у Twitter.

“Отже, мене позбавили статусу адвоката”, - написав він.

Як повідомлялося, 6 грудня 2017 року кваліфікаційна комісія Адвокатської палати Москви проводила розгляд скарги прокремлівського блогера Анатолія Шарія на Фейгіна. У підсумку засідання перенесли на 24 січня 2018 року, потім - на 27 лютого. І, зрештою, на 24 квітня.

На підтримку адвоката виступили IV Форум вільної Росії, опозиційний політик Олексій Навальний, російський Союз солідарності з політв'язнями та інші, правозахисники із Швеції і США, журі Премії і. О.А. Сахарова "За журналістику як вчинок".

Марк Фейгін – російський адвокат, який захищав українських політв'язнів: Надію Савченко, Мустафу Джемілєва, Ільмі Умерова.

В даний час він захищає кореспондента Укрінформу Романа Сущенка. Наступне судове засідання у його справі відбудеться в Мосміськсуді 25 квітня.