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Захисника Сущенка позбавили статусу адвоката

Марк Фейгін – російський адвокат, який захищав українських політв'язнів: Надію Савченко, Мустафу Джемілєва, Ільмі Умерова
Російського адвоката Марка Фейгіна, який є захисником журналіста Укрінформу Романа Сущенка, позбавили статусу адвоката. Про таке рішення Адвокатської палати Москви Фейгін повідомив у Twitter. “Отже, мене позбавили статусу адвоката”, - написав він
Захисника Сущенка позбавили статусу адвоката Фото: УНІАН

Про таке рішення Адвокатської палати Москви Фейгін повідомив у Twitter.

“Отже, мене позбавили статусу адвоката”, - написав він.

Як повідомлялося, 6 грудня 2017 року кваліфікаційна комісія Адвокатської палати Москви проводила розгляд скарги прокремлівського блогера Анатолія Шарія на Фейгіна. У підсумку засідання перенесли на 24 січня 2018 року, потім - на 27 лютого. І, зрештою, на 24 квітня.

На підтримку адвоката виступили IV Форум вільної Росії, опозиційний політик Олексій Навальний, російський Союз солідарності з політв'язнями та інші, правозахисники із Швеції і США, журі Премії і. О.А. Сахарова "За журналістику як вчинок".

Марк Фейгін – російський адвокат, який захищав українських політв'язнів: Надію Савченко, Мустафу Джемілєва, Ільмі Умерова.

В даний час він захищає кореспондента Укрінформу Романа Сущенка. Наступне судове засідання у його справі відбудеться в Мосміськсуді 25 квітня.

Як відомо, в перший день попередніх слухань у справі незаконно затриманого в Москві Романа Сущенка, що проходять в Московському міському суді, арешт йому був продовжений на півроку.

 

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24 04 2018 21:45
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