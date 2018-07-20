Захисники безпритульних тварин прийшли під КМДА з собаками
До сотні людей прийшли під будівлю міської держадміністрації, деякі з собаками на повідках, повідомляє "Укрінформ".
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Люди одягнені переважно у футболки з малюнками тварин. Вони тримають плакати "Нас убив Миколаїв", "Ми проти вбивства безпритульних тварин", "Україна - не живодерня", "У Миколаєві знищують безпритульних тварин", "Ми з вами однієї крові".
Крім того, учасники акції розгорнули банер "Тварини не розмовляють. Будь їхнім голосом!"
Одночасно такі мітинги проходять у 20 містах, в тому числі Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську.
Активісти вимагають припинити масове вбивство безпритульних тварин у Миколаєві та інших містах, покласти край бездіяльності поліції, судів та органів влади у питаннях захисту тварин, покарати живодерів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"