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Захисники безпритульних тварин прийшли під КМДА з собаками

"Тварини не розмовляють. Будь їхнім голосом!"
У центрі Києва біля КМДА захисники безпритульних тварин проводять всеукраїнську акцію "Україна - не живодерня".
Захисники безпритульних тварин прийшли під КМДА з собаками Фото: ukrinform.ua

До сотні людей прийшли під будівлю міської держадміністрації, деякі з собаками на повідках, повідомляє "Укрінформ".


Фото: ukrinform.ua
 


Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Люди одягнені переважно у футболки з малюнками тварин. Вони тримають плакати "Нас убив Миколаїв", "Ми проти вбивства безпритульних тварин", "Україна - не живодерня", "У Миколаєві знищують безпритульних тварин", "Ми з вами однієї крові".

Крім того, учасники акції розгорнули банер "Тварини не розмовляють. Будь їхнім голосом!"

Одночасно такі мітинги проходять у 20 містах, в тому числі Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську.

Активісти вимагають припинити масове вбивство безпритульних тварин у Миколаєві та інших містах, покласти край бездіяльності поліції, судів та органів влади у питаннях захисту тварин, покарати живодерів.

 

 
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20 07 2018 11:24
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