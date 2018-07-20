Захисники безпритульних тварин прийшли під КМДА з собаками

"Тварини не розмовляють. Будь їхнім голосом!"

У центрі Києва біля КМДА захисники безпритульних тварин проводять всеукраїнську акцію "Україна - не живодерня".

До сотні людей прийшли під будівлю міської держадміністрації, деякі з собаками на повідках, повідомляє "Укрінформ".



Фото: ukrinform.ua





Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua

Люди одягнені переважно у футболки з малюнками тварин. Вони тримають плакати "Нас убив Миколаїв", "Ми проти вбивства безпритульних тварин", "Україна - не живодерня", "У Миколаєві знищують безпритульних тварин", "Ми з вами однієї крові".

Крім того, учасники акції розгорнули банер "Тварини не розмовляють. Будь їхнім голосом!"

Одночасно такі мітинги проходять у 20 містах, в тому числі Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську.

Активісти вимагають припинити масове вбивство безпритульних тварин у Миколаєві та інших містах, покласти край бездіяльності поліції, судів та органів влади у питаннях захисту тварин, покарати живодерів.