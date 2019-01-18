Захисники українських моряків оскаржили рішення суду Москви про подальше тримання під вартою Раніше суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам

Адвокати 24 військовополонених українських моряків, яких незаконно утримують в РФ оскаржили рішення Лефортовського районного суду міста Москви про продовження термінів тримання під вартою в повному обсязі.

Фото:Укрінформ

Про це повідомив один із адвокатів Микола Полозов. Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня. Додамо, що моряків судили трьома групами. Першій групі — Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгенію Семидоцькому та Сергію Цибізову — продовжили тримання під вартою до 24 квітня. Другій групі — Богдану Головашу, Андрію Шевченку, Сергію Попову та Володимиру Терещенку — винесли таке саме рішення. Третя група — представник СБУ Андрій Драч та моряки Денис Гриценко, Михайло Власюк, В'ячеслав Зінченко. Україна наполягає, що захоплені українські моряки є військовополоненими, тож їх не можуть судити, утримувати в СІЗО чи обмінювати як політв'язнів.

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