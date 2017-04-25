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Захист Мартиненка ініціює звільнення 5 суддів, які фальсифікували судове рішення в інтересах НАБУ і САП

Захист вимагає притягнути суддів: Тютюн Т.М., Гладій С.В., Журавель О.О., Павленко О.П, Трясун Ю.Р. до дисциплінарної відповідальності та звільнити їх з посад
Адвокат Миколи Мартиненка звернувся до Вищої ради правосуддя зі скаргою на дії суддів колегії судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва.
Захист Мартиненка ініціює звільнення 5 суддів, які фальсифікували судове рішення в інтересах НАБУ і САП Микола Мартиненко. Фото: Андрій Товстиженко/dt.ua

Згадані п’ятеро суддів колегіально розглядали апеляційну скаргу Спеціальної антикорупційної прокуратури на ухвалу Солом’янського районного суду, відповідно до якої НАБУ фактично зобов’язувалося закрити провадження у так званій "справі Мартиненка", інформує прес-служба екс-нардепа.

"Намагаючись догодити антикорупційним прокурорам та НАБУ, судді Апеляційного суду Києва не лише явно вийшли за межі своїх повноважень (адже ухвала Солом’янського районного суду не підлягала оскарженню, про що було також вказано в самій ухвалі). Але й пішли на пряму фальсифікацію судового рішення, фактично вигадавши нову норму кримінального процесуального закону. Судді послалися на норму частини четвертої статті 399 КПК України як на підставу для прийняття до провадження апеляційної скарги прокурора. Але згадана норма закону має абсолютно протилежний зміст – вона зобов’язує суд відмовити у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку", - вказали у Мартиненка.

"Отже, судді усвідомлювали незаконність оскарження ухвали слідчого судді Солом’янського райсуду і для виправдання незаконності розгляду апеляційної скарги умисно зазначили неіснуючі положення кримінального процесуального закону", - говориться у скарзі адвоката.

Захист Мартиненка сподівається на неупереджений розгляд скарги Вищою радою правосуддя. На його думку, притягнення суддів Апеляційного суду Києва до відповідальності за фальсифікацію судового рішення має стати хорошим уроком всій судовій системі. Потрібно поважати закон, і тоді не треба буде боятися та виконувати злочинні забаганки так званих "борців з корупцією".

Нагадаємо, що екс-нардеп Микола Мартиненко назвав обвинувачення НАБУ та САП проти себе політичною фальсифікацією, інспірованою "грузинською мафією", і звернувся до Президента з закликом відреагувати на таку роботу цих антикорупційних органів.

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