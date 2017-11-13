Захист Мартиненка повідомив про переслідування з боку НАБУ

НАБУ переслідує вже другого адвоката Миколи Мартиненка через розвал справ щодо нього.

Про це з посиланням на його захисника Петра Бойка повідомила прес-служба екс-депутата.

За словами Бойка, "нове" НАБУ діє, як "старі" органи часів Януковича, і дозволяє собі тиснути на адвокатів у різних справах. Бюро неодноразово влаштовувало щодо них "маски-шоу", обшуки та застосувало силу. Мої колеги із-за кордону вже не хочуть приїжджати до України, тому що бояться, що і проти них НАБУ влаштує щось подібне".

Петро Бойко нагадав, що в серпні НАБУ під вигаданим приводом провело обшук в адвоката Ігоря Керезя, який є офіційним захисником Миколи Мартиненка. "НАБУ намагалось отримати доступ до документів, які є адвокатською таємницею. Бюро пішло "по бєспрєдєлу" і сподівалось отримати хоч якісь докази проти Мартиненка – але безуспішно", - сказав адвокат.

"А щодо мене НАБУ написало кляузу з вимогою позбавити мене права на роботу і можливості займатись адвокатською діяльністю - нібито я підриваю репутацію НАБУ. Але НАБУ саме нищить власну репутацію, а не адвокат Бойко. Насправді це стало помстою за те, що за моїм зверненням порушена кримінальна справа проти керівника відділу детективів НАБУ Андрія Калужинського - через фальсифікацію ним звинувачень на адресу Миколи Мартиненка", - наголосив Бойко.

"Я також публічно коментував скандальну розмову Калужинського з депутатом Олександром Онищенком. Керівник детективів НАБУ під час відеосеансу просив у нього дати фальшиві свідчення проти Мартиненка в обмін на преференції по розслідуванню проти Онищенка. Це доведений факт – більше того, сам пан Онищенко це не лише підтвердив, але й оприлюднив частину відео в якості доказу. Після цього підлеглі пана Калужинського пишуть на мене істеричну скаргу до Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури ", - вказав адвокат.

Він відзначив, що НАБУ використовує будь-які методи для фабрикації справ проти Миколи Мартиненка. "НАБУ за майже 2 роки так і не передало до суду жодної такої справи. Але весь час піариться. Останнім прикладом стало недавнє повідомлення НАБУ щодо підозр у справі "Енергоатому" якимось іноземцям – це було подано як новина, але насправді відбулось на кілька тижнів раніше. Втім, у цій справі все одно немає складу злочину, навпаки - є прибуток 21 млн. грн., це засвідчила незалежна експертиза. Тому НАБУ й тягне з передачею справи до суду".