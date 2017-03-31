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Захист Насірова розпочав власне розслідування

Пізніше расскажу про розслідування яке почали мої адвокати - а там вже багато цікавого...", - інтригує Насіров
Підозрюваний у 2 млрд збитків державі голова ДФС Роман Насіров каже, що його адвокати почали альтернативне розслідування справи.
Захист Насірова розпочав власне розслідування Фото: з вільних джерел

Про це відсторонений очільник фіскальної служби написав у Facebook.

"Пізніше расскажу про розслідування яке почали мої адвокати - а там вже багато цікавого...", - інтригує Насіров читачів.

Він повідомив, що готує звернення до керівництва САП, оскільки вважає, що детективи вчинили низку завідомо підготовлених протиправних дій і процесуальних порушень.

Коментуючи затримання та арешт начальника департаменту погашення зобов'язань ДФС Володимира Новікова, Насіров називає це "тиском на ДФС, який приведе до зменшення надходжень до бюджету".

"НАБУ знову ідуть на завідомо протизаконні дії. Знаю з власного прикладу: головна їх зброя – чинення тиску. Дивно, але таке враження, що ці молоді хлопці виховані на старих радянських фільмах про НКВС", - каже підозрюваний.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн. САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.

Зазначимо, відстороненого голову Державної фіскальної служби РоманаНасірова випустили з Лук'янівського СІЗО після внесеної за нього застави у 100 млн гривень. Заставу внесла дружина Насірова.

 

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