Захист Насірова розпочав власне розслідування

Пізніше расскажу про розслідування яке почали мої адвокати - а там вже багато цікавого...", - інтригує Насіров

Підозрюваний у 2 млрд збитків державі голова ДФС Роман Насіров каже, що його адвокати почали альтернативне розслідування справи.

Про це відсторонений очільник фіскальної служби написав у Facebook.

"Пізніше расскажу про розслідування яке почали мої адвокати - а там вже багато цікавого...", - інтригує Насіров читачів.

Він повідомив, що готує звернення до керівництва САП, оскільки вважає, що детективи вчинили низку завідомо підготовлених протиправних дій і процесуальних порушень.

Коментуючи затримання та арешт начальника департаменту погашення зобов'язань ДФС Володимира Новікова, Насіров називає це "тиском на ДФС, який приведе до зменшення надходжень до бюджету".

"НАБУ знову ідуть на завідомо протизаконні дії. Знаю з власного прикладу: головна їх зброя – чинення тиску. Дивно, але таке враження, що ці молоді хлопці виховані на старих радянських фільмах про НКВС", - каже підозрюваний.