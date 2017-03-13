Захист Насірова: Справа не буде швидкою, розслідування продовжать до 4 місяців

Адвокати кажуть, що не мали часу ознайомитися із матеріалами слідства

Справа відстороненого глави ДФС Романа Насірова не буде "швидкою", її розслідування буде продовжено щонайменше на 4 місяці.

Таку думку в ефірі телеканала "Інтер" ввечері 12 березня висловив один з адвокатів Насірова Ігор Черезов.

"Коли у справі буде поставлено крапку - важко сказати, думаю, її розслідування буде продовжено щонайменше до 4 місяців, принаймні щодо самого Насірова", - зазначив він.

"Нам (адвокатам) дали досить об'ємний пакет документів, який потрібно вивчити та надати свої "контраргументи". У захиста було на це лише 3 доби перед та під час розгляду справи у суді, ми будемо готуватися до захисту", - додав Черезов.

Говорячи про можливість внесення застави у сумі 100 млн. грн, Черезов зазначив: "Наразі можливість внесення такої суми застави не розглядається".

"Безумовно, підзахисний - забезпечена людина, він довгий час працював закордоном, і він має досить коштів, щоб внести суму застави... Але наразі про внесення 100 млн грн. не йдеться", - повідомив адвокат.

Він також заявив, що вимоги САП про заставу у сумі 2 млрд. грн. "не виправдані ані юридично, ані економічно".

"Міжнародна практика є такою, що сума застави має бути такою, яку особа може внести. У суді першої інстанції ми не побачили доказів того, що підзахисний має можливість внести суму застави у розмірі, якого вимагає САП (2 млрд). ... Якщо суд буде неупередженим, він не збільшить суму застави", - додав Черезов.

Як відомо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

Втім, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі мають намір домагатися встановлення грошової застави в розмірі 2 млрд гривень для відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Також керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що САП отримала текст повідомлення про підозруусуненому голові Державної фіскальної службі Роману Насірова 8 лютого.

Як повідомлялося, увечері 2 березня голові Державної фіскальної служби Роману Насирову вручили підозру. Під час цього йому стало погано. За словами адвокатів, підозра було вручено, коли глава ГФС був уже без свідомості, що є незаконним.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова з посади голови ДФС на час розслідування у справі про надання відстрочки на виплату податкового боргу декільком компаніям, пов’язаним із нардепом Олександром Онищенком, якого підозрюють у газових махінаціях, і який ховається від українського правосуддя за кордоном.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.