Захист Охендовського оскаржив арешт автомобіля і рахунку у банку

Про це повідомив адвокат Охендовського Олег Бабич.

"Так, як ми й анонсували, скаргу подали", - сказав він, повідомляють "Українські новини".

Зі слів Бабича, суд призначив її розгляд на 9 березня.

Нагадаємо, НАБУ висунуло підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Йому інкримінують хабарництво на суму в понад 160 тисяч доларів.

Однак, Охендовський каже, що ніколи не брав хабарів за час роботи у ЦВК.

Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила обрання судом запобіжного заходу голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може покидати територію України лише з дозволу слідчого.