Захист Охендовського оскаржив арешт автомобіля і рахунку у банку
Про це повідомив адвокат Охендовського Олег Бабич.
"Так, як ми й анонсували, скаргу подали", - сказав він, повідомляють "Українські новини".
Зі слів Бабича, суд призначив її розгляд на 9 березня.
Нагадаємо, НАБУ висунуло підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Йому інкримінують хабарництво на суму в понад 160 тисяч доларів.
Однак, Охендовський каже, що ніколи не брав хабарів за час роботи у ЦВК.
Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила обрання судом запобіжного заходу голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може покидати територію України лише з дозволу слідчого.
Згодом iPress.ua повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд заарештувати все майно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.
Як відомо, 24 лютого суд наклав арешт на автомобіль і 100 гривень на банківському рахунку, які належать Охендовському.
Раніше НАБУ звернулося в суд із клопотанням про арешт майна Охендовського та його родичів.
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