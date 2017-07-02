Захист Пашинського підготував скаргу на суддю Гладун, яка зняла з розшуку Портнова і веде справу Хімікуса

Ця ж суддя зняла з розшуку екс-заступника голови АП Андрія Портнова

У тексті документа наголошується, що суддя не може брати на себе повноваження іншого органу або посадових осіб.

"Не маю права коментувати рішення Феміди, однак текст скарги до Вищої ради правосуддя про притягнення до дисциплінарної відповідальності слідчої судді за умисне порушення прав людини і основних свобод при прийнятті судового рішення підготовлений. Головні тези порушення: слідчий суддя не може брати на себе повноваження іншого органу або посадових осіб, а Хімікус В.Є., щодо якого проводиться перевірка за фактом скоєння ним хуліганства в кримінальному провадженні за заявою Пашинського С.В. (який, зокрема, є потерпілим в силу ч.2 ст.55 КПК України), не може бути визнаний в цьому ж кримінальному провадженні потерпілим, інакше маємо конструкцію: "Хімікус В.Є., здійснюючи хуліганство, постраждав від своїх же дій", - написав адвокат депутата Сергія Пашинського Володимир Раков на своїй сторінці в Facebook.



Документ: facebook.com/vladimir.rakov.73

У свою чергу, народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський також відреагував на дану ситуацію.

"Рішення судді Печерського суду Христини Гладун, також відомої вироками проти учасників Майдану, - абсолютно незаконне і буде відповідним чином оскаржене", - написав Пашинський на своїй сторінці в Facebook.

Він також нагадав, що ця ж суддя зняла з розшуку екс-заступника голови АП Андрія Портнова.

Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва визнав В'ячеслава Хімікуса, в якого стріляв нардеп з "Народного фронту" Сергій Пашинський, потерпілим.

Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський прострелив ногу чоловіку, який буцімто намагався напасти на депутата зі скляною пляшкою.

Пашинський стверджує, що прибічники Януковича фінансують адвокатів його нападника.

За словами заступника керівника фракції "Народний фронт" Вікторії Сюмар, активна участь поплічника Януковича Андрія Портнова у справі Сергія Пашинського може бути його помстою народному депутату за активну участь у Майдані.