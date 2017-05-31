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Захист підстреленого Пашинським Хімікуса вимагає тест на незалежному поліграфі

Хімікусу запропонували пройти поліграф у підконтрольній прокуратурі структурі
Захист В'ячеслава Хімікуса, підстреленого нардепом Сергієм Пашинським, наполягає на проходженні детектору брехні разом із депутатом і проведенні тесту незалежною структурою.
Захист підстреленого Пашинським Хімікуса вимагає тест на незалежному поліграфі В'ячеслав Хімікус. Фото: Обозреватель

"29 травня були в Генеральній прокуратурі, де В'ячеславові Хімікусу запропонували пройти поліграф у підконтрольній прокуратурі структурі. Людина, якій слідчий доручає використовувати поліграф, не внесена до Реєстру судових експертів і є колишнім співробітником СБУ", - повідомила адвокат Хімікуса Марина Паринова, інформують "Українські новини".

За словами юриста, з огляду на це захист Хімікуса вимагає проведення дослідження на поліграфі дійсно незалежною організацією й виключно разом з Пашинським.

Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва визнав В'ячеслава Хімікуса, в якого стріляв нардеп з "Народного фронту" Сергій Пашинський, потерпілим.

Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський прострелив ногу чоловіку, який буцімто намагався напасти на депутата зі скляною пляшкою.

Пашинський стверджує, що прибічники Януковича фінансують адвокатів його нападника.

За словами заступника керівника фракції "Народний фронт" Вікторії Сюмар, активна участь поплічника Януковича Андрія Портнова у справі Сергія Пашинського може бути його помстою народному депутату за активну участь у Майдані.

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31 05 2017 15:19
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