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Захист Полякова подав апеляцію на рішення суду

На думку Полякова, ухвала є незаконною
Захист нардепа Максима Полякова подав апеляцію на рішення суду, згідно з яким він повинен носити електронний браслет і здати всі паспорти.
Захист Полякова подав апеляцію на рішення суду Максим Поляков. Фото: Сергій Нужненко

"Моїм адвокатом подано апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва від 21.07.2017 р. Ця ухвала є незаконною та прийнятою з перевищенням повноважень в частині покладення на мене додаткових процесуальних обов’язків", - повідомляє Поляков у Facebook.

Як відомо, Поляков (фракція "Народний фронт") не дозволив правоохоронним органам надіти на себе електронний браслет стеження.

У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова.

Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.

Згодом Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за рішення про зняття недоторканості з депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.

13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.

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27 07 2017 08:59
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