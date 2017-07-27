Захист Полякова подав апеляцію на рішення суду
"Моїм адвокатом подано апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва від 21.07.2017 р. Ця ухвала є незаконною та прийнятою з перевищенням повноважень в частині покладення на мене додаткових процесуальних обов’язків", - повідомляє Поляков у Facebook.
Як відомо, Поляков (фракція "Народний фронт") не дозволив правоохоронним органам надіти на себе електронний браслет стеження.
У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова.
Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.
Згодом Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.
Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за рішення про зняття недоторканості з депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.
13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.
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