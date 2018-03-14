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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Захист Саакашвілі очікує його повернення в Україну "найближчим часом"

Адвокати політика надіслали до ЄСПЛ два пакети документів, що стосуються порушення прав Саакашвілі
Адвокат Саакашвілі Роман Чорнолуцький заявляє, що екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі "найближчим часом" повернеться в Україну.
Захист Саакашвілі очікує його повернення в Україну "найближчим часом" Фото: Reuters

"Я вам гарантую, що до кінця року ми відстоїмо його право щодо незаконно позбавленого громадянства, а також будемо намагатись закрити цю фейкову сфабриковану кримінальну справу і статус-кво поновити. Я вам обіцяю, що Міхеїл Саакашвілі найближчим часом повернеться в Україну", – стверджує юрист, пише "Радіо Свобода".

Крім того, він зазначив, що захист політика надіслав до Європейського суду з прав людини два пакети документів, що стосуються порушення прав Саакашвілі.

"Останній пакет поданий днями, це стосується жорсткого поводження з Міхеїлом Саакашвілі при неодноразовому затриманні. Це було і п’ятого грудня, і восьмого, і оце останнє його видворення за волосся з ресторану "Сулугуні", яке побачив весь світ. Це все є незаконно і це все ми будемо оскаржувати в Європейському суді з прав людини", – додав адвокат.

Зазначимо, Саакашвілі вимагає, щоб Генпрокуратура України відновила розслідування справи стосовно нього.

12 лютого лідера партії "Рух нових сил" затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві. У Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

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14 03 2018 16:25
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