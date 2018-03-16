Захист Саакашвілі оскаржив призупинення розслідування щодо нього
Про це повідомив адвокат Руслан Чорнолуцький, передає "Інтерфакс-Україна".
"15 березня 2018 року я подав скаргу на постанову прокурора Генпрокуратури Домбровського від 06 березня 2018 року про призупинення кримінального провадження стосовно Саакашвілі. Протиправність зупинки "нового" кримінального провадження обумовлена тим, що ні Саакашвілі, ні його захист не отримували нової підозри, і фактично Саакашвілі не є учасником кримінального судочинства, в рамках якого, зокрема, був направлений запит до Нідерландів про відбір зразків голосу у нього", - заявив адвокат.
Чорнолуцький наголосив, що захист Саакашвілі домагатиметься закриття справи щодо нього.
Як відомо, 6 березня ГПУ призупинила розслідування справи Саакашвілі щодо нібито змови з утікачем Курченком про фінансування акцій протесту в Україні – через запит по правову допомогу до Нідерландів.
Зазначимо, Саакашвілі вимагає, щоб Генпрокуратура України відновила розслідування справи стосовно нього.
12 лютого лідера партії "Рух нових сил" затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві. У Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. ЕксклюзивСпорт поза політикою?
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах