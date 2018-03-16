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Захист Саакашвілі оскаржив призупинення розслідування щодо нього

Захист Саакашвілі домагатиметься закриття справи щодо нього
Адвокат лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі оскаржив призупинення розслідування, виділеного в окреме провадження справи стосовно нього в рамках процесу щодо "грошей Курченка".
Захист Саакашвілі оскаржив призупинення розслідування щодо нього Фото: ukranews.com

Про це повідомив адвокат Руслан Чорнолуцький, передає "Інтерфакс-Україна".

"15 березня 2018 року я подав скаргу на постанову прокурора Генпрокуратури Домбровського від 06 березня 2018 року про призупинення кримінального провадження стосовно Саакашвілі. Протиправність зупинки "нового" кримінального провадження обумовлена ​​тим, що ні Саакашвілі, ні його захист не отримували нової підозри, і фактично Саакашвілі не є учасником кримінального судочинства, в рамках якого, зокрема, був направлений запит до Нідерландів про відбір зразків голосу у нього", - заявив адвокат.

Чорнолуцький наголосив, що захист Саакашвілі домагатиметься закриття справи щодо нього.

Як відомо, 6 березня ГПУ призупинила розслідування справи Саакашвілі щодо нібито змови з утікачем Курченком про фінансування акцій протесту в Україні – через запит по правову допомогу до Нідерландів.

Зазначимо, Саакашвілі вимагає, щоб Генпрокуратура України відновила розслідування справи стосовно нього.

12 лютого лідера партії "Рух нових сил" затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві. У Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

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16 03 2018 21:35
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