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Захист Сущенка подав скаргу на вирок суду

Захист Романа Сущенка подав апеляційну скаргу на рішення російського суду
Захист українського журналіста Романа Сущенка подав скаргу на вирок суду, згідно з яким українця засудили до 12 років колонії суворого режиму у Росії.
Захист Сущенка подав скаргу на вирок суду Фото: ukrinform.ua

"Скарга на вирок Московського міського суду щодо Романа Сущенка подана", - повідомив громадський захисник журналіста Марк Фейгін у Twitter.

4 червня суд у Москві визнав винним у "шпигунстві" і засудив до 12 років колонії суворого режиму українського журналіста Романа Сущенка. Громадський захисник Сущенка Марк Фейгін анонсував, що оскаржить вирок суду.

Нагадаємо, що ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил Росії і Росгвардії. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

Як відомо, суд у Москві засудив до 12 років колонії суворого режимуукраїнського журналіста Романа Сущенка.

Уряд Канади та ОБСЄ засудили рішення російського суду про ув’язнення українського журналіста Романа Сущенка за звинуваченням у "шпигунстві" до 12 років колонії.

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05 06 2018 15:18
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