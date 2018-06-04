Захист вніс заставу за капітана судна "Норд"

Захист капітана заарештованого російського судна "Норд" Володимира Горбенка вніс за нього заставу.

"Ми (адвокати, - Ред.) внесли в заставу свої гроші", - сказав адвокат Дмитро Щербина, додавши, що капітан поки перебуває в СІЗО, передає ТАСС.

"Однак сьогодні вже не встигаємо оформити всі необхідні документи. Тому наш підзахисний перебуватиме в ІТТ (Ізоляторі тимчасового тримання, - Ред.) три дні. Але, швидше за все, його відвезуть в лікарню за станом здоров'я", - додав адвокат.

Як повідомляв iPress.ua, суд у Херсоні обрав запобіжний захід для капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, помістивши його під варту.

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що у діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.