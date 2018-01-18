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Захист Януковича хоче допитати Азарова, Клюєва, Захарченка

У списку свідків захисту - понад три десятки імен
Захист Віктора Януковича, якого заочно судять у Києві за звинуваченням у державній зраді, склав список свідків, яких хоче допитати.
Захист Януковича хоче допитати Азарова, Клюєва, Захарченка Фото: kievvlast.com.ua

У ньому 35 прізвищ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Серед них - колишній прем'єр Микола Азарова, колишній голова Адміністрації Президента Андрій Клюєв, колишній голова МВС Віталій Захарченко, колишній голова СБУ Олександр Якименко, колишній командувач Внутрішніх військ Станіслав Шуляк, колишній міністр оборони Павло Лебедєв, колишній командувач Військово-морських сил України Юрій Ільїн, колишній начальник Управління СБУ в Києві та Київській області Олександр Щеголєв.

Також адвокати Януковича хочуть допитати колишнього начальника Служби безпеки президента Костянтина Кобзаря, екс-співробітника охорони президента Сергія Бернацького, працівників держпідприємства "Украерорух".

Також у списку свідків захисту є кілька осіб, які позначені як "жителі Криму" і колишні працівники Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Криму.

Ще захисники екс-президента хочуть повторно допитати колишнього постійного представника України в ООН Юрія Сергєєва.

Нагадаємо, що зараз в суді допитують свідків звинувачення. Зокрема, показання вже давали колишній прем'єр Арсеній Яценюк, голова МВС Арсен Аваков, колишній постпред в ООН Юрій Сергєєв, колишній нардеп Андрій Сенченко, кілька військових, дипломатів і співробітників держохорони.

Міністр юстиції Павло Петренко не виключає, що в разі обвинувального вироку у справі екс-президента Віктора Януковича його передадуть українському правосуддю, якщо ж Янукович вирішить повернутися і представляти свою позицію в суді, то держава гарантує йому безпеку.

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18 01 2018 15:34
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