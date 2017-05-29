Захист Януковича хоче, щоб суд допитав Порошенка, Яценюка і Турчинова
Про це адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив журналістам у понеділок, 29 травня, інформує "Українська правда".
"Ми плануємо заявити клопотання про допит всієї верхівки влади цієї країни, яка приймала участь в подіях лютого 2014 року... Це Турчинов, це Порошенко, Яценюк та інші", – сказав Сердюк.
Нагадаємо, що Оболонський райсуд Києва оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні у справі екс-президента Віктора Януковича до 10 години 29 травня.
Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва відмовився звертатися про міжнародну правову допомогу до мін'юсту Росії та Ростовського обласного суду щодо офіційного відеовключення Віктора Януковича.
Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.
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