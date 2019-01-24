Захист Януковича подасть апеляцію
Про це заявили адвокати Олександр Горошинський і Олександр Байдик після оголошення вироку в Оболонському райсуді Києва, повідомляє "Українська правда".
Горошинський заявив, що суд діяв в умовах тиску з боку державної влади, та й по відношенню до сторони захисту теж чинився тиск у вигляді кримінальних справ.
"Оголошення вироку на даній стадії це є піар-акція і передвиборча агітація зацікавлених осіб", – заявив Горошинський.
За його словами, під час процесу були порушення: участь Януковича не забезпечили, суд не допитав "переважну більшість свідків захисту" і відкинув значну кількість доказів захисту екс-президента.
"Я впевнений в тому, що в умовах політичного тиску, в умовах тиску державної влади на суд, на органи досудового розслідування і на захист, тиску високопосадовців, які є бенефіціарами і зацікавленими особами, тих подій, які відбувалося взимку 2014 року, подій майдану, завершили здійснення державного перевороту, фінального стадією якого є або знищення опонента, або його засудження за будь-яку ціну", – заявив Горошинський.
"Вони на сьогодні – поки що! – спромоглися завершити цю стадію державного перевороту: незаконне засудження політичного опонента", – додав він.
Додамо, що Оболонський районний суд Києва 24 січня оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.
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