Захист Януковича подасть апеляцію

"Оголошення вироку на даній стадії це є піар-акція і передвиборча агітація зацікавлених осіб"

Захист екс-президента Віктора Януковича буде оскаржувати рішення про його заочне засудження на 13 років ув’язнення у справі про державну зраду.

Про це заявили адвокати Олександр Горошинський і Олександр Байдик після оголошення вироку в Оболонському райсуді Києва, повідомляє "Українська правда".

Горошинський заявив, що суд діяв в умовах тиску з боку державної влади, та й по відношенню до сторони захисту теж чинився тиск у вигляді кримінальних справ.

"Оголошення вироку на даній стадії це є піар-акція і передвиборча агітація зацікавлених осіб", – заявив Горошинський.

За його словами, під час процесу були порушення: участь Януковича не забезпечили, суд не допитав "переважну більшість свідків захисту" і відкинув значну кількість доказів захисту екс-президента.

"Я впевнений в тому, що в умовах політичного тиску, в умовах тиску державної влади на суд, на органи досудового розслідування і на захист, тиску високопосадовців, які є бенефіціарами і зацікавленими особами, тих подій, які відбувалося взимку 2014 року, подій майдану, завершили здійснення державного перевороту, фінального стадією якого є або знищення опонента, або його засудження за будь-яку ціну", – заявив Горошинський.

"Вони на сьогодні – поки що! – спромоглися завершити цю стадію державного перевороту: незаконне засудження політичного опонента", – додав він.

Додамо, що Оболонський районний суд Києва 24 січня оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.